Один зразковий чоловік, інший "відмазувач": ким був збитий нацгвардієць та його вбивця-суддя

У мережі розповіли цікаві подробиці з біографії Тандира

У трагічній нічній ДТП у Києві, в якій загинув нацгвардієць, стали відомі нові резонансні подробиці. Також у мережі з’ясували ім’я загиблого.

Про це пише "Телеграф".

Так, за даними журналіста та громадського активіста Костянтина Андріюка, військовим, якого на смерть збив п’яний голова одного з райсудів Київської області, є 23-річний Вадим Бондаренко.

А прес-офіцер військової частини 3030 Національної гвардії України Володимир Черняк у коментарі "24 Каналу" підтвердив, що загиблий останні два роки служив за контрактом у його військовій частині.

Тієї фатальної ночі він виконував свої обов’язки і встановлював на трасі загороджувальні конуси та їжаки.

"Після початку комендантської години наш військовослужбовець встановлював інженерні огорожі, необхідні для обмеження швидкості автомобілів, щоб можна було проводити фільтраційні заходи. Коли він завершив це робити і повертався на робоче місце, в нього влетів "лексус"", — розповів прес-офіцер.

Володимир Черняк зазначив, що у загиблого залишилося троє дітей і дружина. А батько і брат – служать на фронті, захищаючи нас від ворога.

"Він був хорошим батьком та чоловіком. Зразково виконував свої обов'язки і ніс службу аж до моменту трагедії", — каже Черняк.

Нагадаємо, що від отриманих травм він помер просто на місці події.

Водночас профільне видання Prosud розповіло про резонансні подробиці з біографії підозрюваного в ДТП Олексія Тандира. За його даними, суддя відзначився великою кількістю справ, де він звільняв від відповідальності водіїв, яких судили за 130 ст. (Водіння напідпитку).

"Згадаємо лише один епізод де відзначився суддя Тандир: у 2018 році його колега, суддя Києво-Святошинського суду Київської області Дмитро Усатий теж напідпитку скоїв ДТП. Вгадайте, хто закрив провадження за відсутністю складу адміністративного правопорушення? Суддя Олексій Тандир.

На той час, член правління Автомайдану Роман Маселко подавав дисциплінарні скарги на обох суддів. Спочатку Усатова вирішили звільнити, але він оскаржив рішення, тому поки що не звільнений. Щодо судді Тандира, то тодішня ВРП відмовилася бодай відкрити щодо нього дисциплінарне провадження", — стверджується я в повідомленні.

Для довідки: в ніч на 26 травня в Києві на одному з блокпостів сталася смертельна ДТП — там автомобіль на смерть збив військовослужбовця НГУ. Як виявилося, за кермом автомобіля під час наїзду на пішохода був голова одного із райсудів Київської області Олексій Тандир. Це підтвердили у ГБР. Наразі він затриманий і відмовився від проведення тесту на стан сп’яніння.

Джерела "Української правди" в поліції підтвердили, що за кермом автомобіля на момент аварії був голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир. Вони ж повідомили, що він перебував у нетверезому стані

Наразі у Макарівському райсуді, де працював підозрюваний, вже прокоментували ДТП наступним чином:

"Ми ніяк не виправдовуємо дії голови суду і виступаємо за повне та неупереджене розслідування цієї події", — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що в суді "нульова толерантність до вживання алкоголю за кермом", а їхній колектив сприятиме скоєнню всіх процесуальних дій, і висловлює надію, що і суддя, за участю якого стався цей жахливий трагічний випадок, сприятиме максимальному сприянню. слідству, щоб не підривати авторитет судової влади та довіру суспільства до суддів, які чесно та з гідністю виконують свої обов'язки".

"Про подальший перебіг подій інформуватимемо на офіційних ресурсах суду", — зазначають у суді.

Раніше ми писали про те, що 19 березня учасником смертельної ДТП з одним загиблим став нардеп Володимир Гевко.