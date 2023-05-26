Дело о сбитом нацгвардейце: по судье-убийце вынесли решение, а в сети появилось новое видео с ним

Во время задержания подозреваемый имел явные визуальные признаки алкогольного опьянения

Пьяный глава одного из райсудов Киевской области, который 26 мая сбил насмерть молодого военного, отказался от проведения теста на состояние опьянения, но это ему не поможет, ведь его биологические образцы заберут принудительно.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Как стало известно, суд удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и разрешил принудительное изъятие биологических образцов у судьи, который в ночь на пятницу 26 мая на автомобиле сбил насмерть военнослужащего Нацгвардии.

Все дело в том, что во время задержания подозреваемый имел явные визуальные признаки алкогольного опьянения, но отказался пройти медицинское освидетельствование.

Также сообщается, что по факту ДТП с участием судьи начато уголовное производство по ч. ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают механизм и причины ДТП.

В сети появляются все новые видео с места трагедии. На них можно увидеть, что поведение судьи Алексея Тандыра действительно наталкивает на мысль, что он мог находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что в ночь на 26 мая в Киеве на одном из блокпостов произошло смертельное ДТП — там автомобиль насмерть сбил военнослужащего НГУ. Как оказалось, за рулем автомобиля во время наезда на пешехода был глава одного из райсудов Киевской области Алексей Тандыр. Это подтвердили в ГБР.

Ранее мы писали о том, кем были сбитый нацгвардеец и его убийца-судья.