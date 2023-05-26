Справа про збитого нацгвардійця: по судді-вбивці винесли рішення, а в мережі з'явилося нове відео з ним

Під час затримання підозрюваний мав очевидні візуальні ознаки алкогольного сп’яніння

П’яний голова одного з райсудів Київської області, який 26 травня збив на смерть молодого військового, відмовився від проведення тесту на стан сп’яніння, але це йому не допоможе, адже його біологічні зразки заберуть примусово.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Як стало відомо, суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та дозволив примусове вилучення біологічних зразків у судді, який у ніч проти п’ятниці 26 травня на автомобілі збив на смерть військовослужбовця Нацгвардії.

Справа в тому, що під час затримання підозрюваний мав явні візуальні ознаки алкогольного сп’яніння, але відмовився пройти медичний огляд.

Також повідомляється, що за фактом ДТП за участю судді розпочато кримінальне провадження за ч. ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють механізм та причини ДТП.

У мережі з’являються нові відео з місця трагедії. На них можна побачити, що поведінка судді Олексія Тандира справді наштовхує на думку, що він міг перебувати у стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, що в ніч проти 26 травня в Києві на одному з блокпостів сталася смертельна ДТП — там автомобіль на смерть збив військовослужбовця НГУ. Як виявилося, за кермом автомобіля під час наїзду на пішохода був голова одного із райсудів Київської області Олексій Тандир. Це підтвердили у ГБР.

Раніше ми писали про те, ким був збитий нацгвардієць та його вбивця-суддя.