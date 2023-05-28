Проводжали на колінах: на Черкащині поховали нацгвардійця, якого вбив суддя (фото та відео)

У загиблого залишилася дружина та троє дітей

У Черкаській області, на батьківщині нацгвардійця, якого збив п’яний суддя на одному з блокпостів столиці, пройшли похорони військового. Попрощатися із загиблим прийшли сотні людей.

Про це повідомляє "Суспільне".

Сьогодні, 28 травня, у Тальному попрощалися з нацгвардійцем Вадимом Бондаренком. На подвір’ї батьківського будинку стоїть труна з їхнім сином, яку накрили синьо-жовтим прапором. Навколо лунає плач. Загиблому нацгвардійцю було лише 22 роки. Він назавжди залишиться в пам’яті молодим, чуйним та веселим хлопцем.

Попрощатися з воїном прийшли сотні мешканців міста. Вони мовчки підходили до труни і клали квіти.

63-річний місцевий житель Петро пам’ятає Вадима ще дитиною:

"Пам’ятаю його маленьким, ще хлопчиськом. Хлопчик як хлопчик, бігав тут вулицею".

З першого до дев’ятого класу школи пам’ятає Вадима Алла Мельник. Вона вчителька місцевої школи.

"Це була чудова, мила дитина, білявий такий хлопчик із кучерями. Його любили вчителі, було багато друзів. Любив футбол, займався спортом. Ми ніяк не можемо повірити в цю трагедію. Я його досі пам’ятаю на футбольному полі, у смугастій футболочці, з м’ячиком. Він завжди хотів бути лідером, першим, і зараз, коли така ситуація в країні, такий хлопець не міг стояти осторонь", — розповіла вона.

Також на похорон прийшли і побратими військового, з якими він служив.

"Я знаю, що стати військовим це була його мрія. Наскільки я знаю, що його батько та брат захищають Україну, він хотів воювати разом із ними. Але найгірше, що могло статися, сталося на місці його нинішньої служби, на блокпосту", — Розповів один з нацгвардеців.

Прощалася у Вадимому та вся футбольна команда, в якій він грав.

Заступник командира підрозділу, в якому служив Вадим, майор Валерій Купін одним із перших був на місці ДТП та переконаний, що винуватця має бути покарано належним чином.

"Покарати винного у смерті підбратима для частини, де служив Вадим, це справа принципова", - зазначив він.

Машину з труною Вадима місцеві проводжали стоячи на колінах. Поховали його на місцевому цвинтарі. У загиблого залишилася дружина та троє дітей.

Нагадаємо, що в ніч проти 26 травня в Києві на одному з блокпостів сталася смертельна ДТП — там автомобіль на смерть збив військовослужбовця НГУ. Як виявилося, за кермом автомобіля під час наїзду на пішохода був голова одного із райсудів Київської області Олексій Тандир. Це підтвердили у ГБР.

Раніше ми писали про те, що батьки збитого нацгвардійця висловилися про скандального судді Тандира.