Навіть не вибачився: батьки збитого нацгвардійця висловилися про скандального суддю Тандира

Суддя не став вибачатися перед сім’єю загиблого

Керівник одного із районних судів Київської області Олексій Тандир, який днями збив нацгвардійця Вадима Бондаренка на одному з блокпостів у столиці, не контактував із родиною загиблого.

Як повідомила журналістка Вікторія Прокопчук в ефірі єдиного марафону новин, їй вдалося поспілкуватись із родичами загиблого.

За її словами, батьки нацгвардійця запевняють, що суддя ні особисто, ні через адвокатів не звертався до них.

Вони також повідомили, що жодних вибачень від Тандира вони не отримували, і він ніяк не намагався вийти з ними на зв’язок.

Варто зазначити, що під час судового засідання 27 травня Тандир заявив, що не заперечує причетність до ДТП та передав рідним загиблого нацгвардійця вибачення.

Як повідомлялося раніше, подія сталася 26 травня у Києві. Автомобіль судді збив нацгвардійця на одному із блокпостів, коли той розміщував загородження після початку комендантської години.

За даними журналістів, загиблим є 23-річний Вадим Бондаренко, у якого залишилося двоє дітей та дружина. При цьому його брат та батько проходять військову службу у лавах ВСУ