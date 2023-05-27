"Ви визнаєте свою провину? — У чому?": суддя, який збив нацгвардійця, в суді хапається за серце (фото, відео)
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Суддя не став говорити про те, чи перебував він у стані алкогольного сп’яніння
Голова одного із райсудів Київської області Олексій Тандир, який збив нацгвардійця на одному з блокпостів у столиці, не став відповідати на запитання журналістів під час судового засідання.
Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з Печерського районного суду, де Тандиру обирають запобіжний захід.
На запитання журналістів про те, чи був він у стані алкогольного сп’яніння на момент ДТП, суддя відповів, що давав коментарі на цю тему на засіданні Вищої ради правосуддя, а додаткову інформацію озвучить після розгляду клопотання.
Коли ж Тандира запитали, чи він визнає свою провину, суддя відповів: "у чому?"
Після цього він взявся за серце та заявив, що не може відповідати на запитання через свій стан.
Як повідомлялося раніше, подія сталася 26 травня у Києві. Судячи з кадрів з місця смертельної ДТП, поведінка Тандира справді може наштовхнути на думку, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.
За даними журналістів, загиблим нацгвардійцем є 23-річний Вадим Бондаренко, у якого залишилося двоє дітей та дружина. При цьому його брат та батько проходять військову службу у лавах ВСУ