"Вы признаете свою вину? — В чем?": судья, сбивший нацгвардейца, в суде хватается за сердце (фото, видео)

Судья не стал говорить о том, находился ли он в состоянии алкогольного опьянения

Глава одного из райсудов Киевской области Алексей Тандыр, который сбил нацгвардейца на одном из блокпостов в столице, не стал отвечать на вопросы журналистов во время судебного заседания.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" из Печерского районного суда, где Тандыру избирают меру пресечения.

На вопрос журналистов о том, был ли он в состоянии алкогольного опьянения в момент ДТП, судья ответил, что давал комментарии на эту тему на заседании Высшего совета правосудия, а дополнительную информацию озвучит после рассмотрения ходатайства.

Когда же Тандыра спросили, признает ли он свою вину, судья ответил: "в чем?"

После этого он взялся за сердце и заявил, что не может отвечать на вопросы из-за своего состояния.

Алексей Тандыр

Как сообщалось ранее, происшествие произошло 26 мая в Киеве. Судя по кадрам с места смертельного ДТП, поведение Тандыра действительно может натолкнуть на мысль о том, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно данным журналистов, погибшим нацгвардейцем является 23-летний Вадим Бондаренко, у которого осталось двое детей и жена. При этом его брат и отец проходят воинскую службу в рядах ВСУ