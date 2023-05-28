Даже не извинился: родители сбитого нацгвардейца высказались о скандальном судье Тандыре

Судья не стал извиняться перед семьей погибшего

Руководитель одного из районных судов Киевской области Алексей Тандыр, который на днях сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко на одном из блокпостов в столице, не контактировал с семьей погибшего.

Как сообщила журналистка Виктория Прокопчук в эфире единого марафона новостей, ей удалось пообщаться с родственниками погибшего.

По ее словам, родители нацгвардейца заверяют, что судья ни лично, ни через адвокатов не обращался к ним.

Они также сообщили, что никаких извинений от Тандыра они не получали и он никак не пытался выйти с ними на связь.

Стоит отметить, что во время судебного заседания 27 мая Тандыр заявил, что не отрицает причастность к ДТП и передал родным погибшего нацгвардейца извинения.

Как сообщалось ранее, происшествие произошло 26 мая в Киеве. Автомобиль судьи сбил нацгвардейца на одном из блокпостов, когда тот размещал заграждения после начала комендантского часа.

Согласно данным журналистов, погибшим является 23-летний Вадим Бондаренко, у которого осталось двое детей и жена. При этом его брат и отец проходят воинскую службу в рядах ВСУ