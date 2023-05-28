Провожали на коленях: на Черкасчине похоронили нацгвардейца, которого убил судья (фото и видео)

У погибшего осталась жена и трое детей

В Черкасской области, на родине нацгвардейца, которого сбил пьяный судья на одном из блокпостов столицы, прошли похороны военного. Попрощаться с погибшим пришли сотни людей.

Об этом сообщает "Суспільне".

Сегодня, 28 мая, в Тальном простились с нацгвардейцем Вадимом Бондаренко. Во дворе родительского дома стоит гроб с их сыном, который накрыли сине-желтым флагом. Вокруг раздается плач. Погибшему нацгвардейцу было всего 22 года. Он навсегда останется в памяти молодым, чутким и веселым парнем.

Простится с воином пришли сотни жителей города. Они молча подходили к гробу и клали цветы.

63-летний местный житель Петр помнит Вадима еще ребенком:

"Помню его маленьким, еще мальчишкой. Мальчик как мальчик, бегал здесь по улице".

С первого по девятый класс школы помнит Вадима Алла Мельник. Она учительница местной школы.

"Это был замечательный, милый ребенок, белокурый такой мальчик с кудряшками. Его любили учителя, было много друзей. Любил футбол, занимался спортом. Мы никак не можем поверить в эту трагедию. Я его до сих пор помню на футбольном поле, в полосатой футболочке, с мячиком. Он всегда хотел быть лидером, первым, и сейчас, когда такая ситуация в стране, такой парень не мог стоять в стороне", — рассказала она.

Также на похорон пришли и побратимы военного, с которыми он служил.

"Я знаю, что стать военным это была его мечта. Насколько я знаю, что его отец и брат защищают Украину, он хотел воевать вместе с ними. Но самое худшее, что могло произойти, произошло на месте его нынешней службы, на блокпосту", — рассказал один из нацгвардецев.

Прощалась в Вадимом и вся футбольное команда, в которой он играл.

Заместитель командира подразделения, в котором служил Вадим, майор Валерий Купин одним из первых был на месте ДТП и убежден, что виновник должен быть наказан должным образом.

"Наказать виновного в смерти подбратима для части, где служил Вадим, это дело принципиальное", — отметил он.

Машину с гробом Вадима местные провожали стоя на коленях. Похоронили его на местном кладбище. У погибшего осталась жена и трое детей.

Напомним, что в ночь на 26 мая в Киеве на одном из блокпостов произошло смертельное ДТП — там автомобиль насмерть сбил военнослужащего НГУ. Как оказалось, за рулем автомобиля во время наезда на пешехода был глава одного из райсудов Киевской области Алексей Тандыр. Это подтвердили в ГБР.

Ранее мы писали о том, что родители сбитого нацгвардейца высказались о скандальном судье Тандыре.