Судья сбил нацгвардейца насмерть: Высший совет правосудия вынес решение

Алексей Тандыр отстранен от деятельности, связанной с судами

Глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр, который проходит по делу о смертельном ДТП, отстранен от осуществления правосудия.

Такое решение во время сегодняшнего заседания принял Высший совет правосудия.

Позиция в отношении скандального судьи была принята единогласно, за отстранение Тандыра отдали свои голоса все 13 членов совета.

Таким образом, ВСП удовлетворил ходатайство заместителя Генерального прокурора.

Теперь скандальный судья не сможет исполнять свои обязанности минимум до 25 июля, а значит до окончания досудебного следствия.

Напомним, что по решению суда Тандыр находится под стражей.

Как известно, Тандыр является фигурантом громкого дела о гибели 23-летнего нацгвардейца. 26 мая глава Макаровского районного суда на своем авто сбил военнослужащего на одном из блокпостов в Киеве. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. 28 мая в Черкасской области прошли похороны погибшего военнослужащего.

Также "Телеграф" писал о том, как родители сбитого нацгвардейца высказались о скандальном судье Тандыре.