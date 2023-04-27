Суддя-зрадниця з Бердянська допомагала ФСБ, а потім майже рік працювала у Полтаві (фото)

Суддя майже рік жила та працювала в Україні після того, як співпрацювала з окупантами

СБУ продовжує викривати зрадників в Україні, які співпрацюють із ворогом. Нещодавно зрадника виявили серед військовослужбовців, а тепер СБУ повідомила про підозру голові Полтавського райсуду.

Подробиці поділилися у прес-службі СБУ. Відомо, що зрадниця України працювала на ФСБ та регулярно "зливала" дані про захисників Маріуполя. За інформацією "Української правди", йдеться про Ларису Богомолову.

Зазвичай ФСБ шукає потрібних кандидатів в Україні для вербування, але українська чиновниця сама вийшла на російську спецслужбу ще на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. На той момент вона перебувала у Бердянську та працювала суддею у місцевому міськрайонному суді.

Голова Полтавського суду співпрацювала з окупантами

Після окупації міста чиновниця залишилася у Бердянську, познайомилася з представником ФСБ та добровільно погодилася співпрацювати з окупантами. Наприкінці березня 2022 року суддя передала росіянам інформацію про переміщення трьох бійців окремого загону спецназу "Азов" із Маріуполя до району Мангуша. За наведенням зрадниці загарбники намагалися виявити місцезнаходження українських військових.

Крім того, суддя закликала своїх колег співпрацювати з окупантами та надавати їм усіляку підтримку. Тих, хто відмовлявся, він "здавала" до російських каральних органів.

Але влітку 2022 року з якихось причин суддя виїхала з окупованого Бердянська на підконтрольну Україні територію та влаштувалася до Полтавського райсуду на посаду голови структури. Але від СБУ їй втекти не вдалося — всі злочини зрадниці поетапно задокументували українські силовики.

Слідчі СБУ вже повідомили судді про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання про усунення фігурантки з посади та обрання запобіжного заходу – утримання під вартою. СБУ продовжує слідчі дії, щоби встановити всі обставини злочинних дій чиновниці.

Лариса Богомолова з липня 2022 року очолює Полтавський районний суд

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що голова СБУ розповів про подробиці затримання екс-глави СБУ в Криму. За ним стежили протягом року, перш ніж заарештувати.