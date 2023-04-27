Судья-предательница из Бердянска помогала ФСБ, а потом почти год трудилась в Полтаве (фото)

Судья почти год жила и работала в Украине после того, как сотрудничала с оккупантами

СБУ продолжает разоблачать предателей в Украине, которые сотрудничают с врагом. Не так давно предателя выявили среди военнослужащих, а теперь СБУ сообщила о подозрении главе Полтавского райсуда.

Подробностями поделились в пресс-службе СБУ. Известно, что предательница Украины работала на ФСБ и регулярно "сливала" данные о защитниках Мариуполя. По информации "Украинской правды", речь идет о Ларисе Богомоловой.

Обычно ФСБ ищет подходящих кандидатов в Украине для вербовки, но украинская чиновница сама вышла на российскую спецслужбу еще в начале полномасштабного вторжения россии в Украину. На тот момент она находилась в Бердянске и работала судьей в местном горрайонном суде.

Глава Полтавского суда сотрудничала с оккупантами

После оккупации города чиновница осталась в Бердянске, познакомилась с представителем ФСБ и добровольно согласилась сотрудничать с оккупантами. В конце марта 2022 года судья передала россиянам информацию о перемещении трех бойцов отдельного отряда спецназа "Азов" из Мариуполя в район Мангуша. По наводке предательницы захватчики пытались обнаружить местонахождение украинских военных.

Кроме того, судья призывала своих коллег сотрудничать с оккупантами и оказывать им всяческую поддержку. Тех, кто отказывался, он "сдавала" в российские карательные органы.

Но летом 2022 года по каким-то причинам судья выехала из оккупированного Бердянска на подконтрольную Украине территорию и устроилась в Полтавский райсуд на должность главы структуры. Но от СБУ ей скрыться не удалось — все преступления предательницы были поэтапно задокументированы украинскими силовиками.

Следователи СБУ уже сообщили судье о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Решается вопрос об отстранении фигурантки от должности и избрании меры пресечения – содержании под стражей. СБУ продолжает следственные действия, чтобы установить все обстоятельства преступных действий чиновницы.

Лариса Богомолова с июля 2022 года возглавляет Полтавский районный суд

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