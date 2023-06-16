Мать одиозного судьи Вовка перегородила одесский пляж и строит отель, - СМИ

Фирма "Прим-отель" строит на одесском пляже четырехэтажный отель

В апреле 2023 года на одесском побережье (район Черноморка) появилась строительная техника, часть пляжа загородили колючей проволокой. Строительные работы вела фирма, записанная на маму судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка.

Как сообщает Bihus.Info, фирма "Прим-отель" строит на одесском пляже четырехэтажный отель. Раньше на этом месте было кафе. По документам – это реконструкция, а не новое строительство. Работы должны были быть завершены еще в 2021 году.

Строительство отеля на пляже в Одессе

Владелец фирмы – Наталья Гладкая, которая приходится матерью киевскому судье Сергею Вовку. По данным журналистов, именно ее он указал как свою мать в официальном судейском досье. И ей же дарил в 2014 году имущество в Одессе.

Репутация Вовка как судьи отмечена скандалами. В Печерский районный суд он попал в 2006 году, и уже в следующем году принял решение о передаче земли в центральной части Одессы физическим лицам, из-за незаконности которого возбуждено уголовное производство.

Он также разблокировал счета бывшего министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, подозреваемого в завладении 540 млн грн Аграрного фонда и председательствовал в коллегии судей, приговоривших экс-министра внутренних дел Юрия Луценко к 4 годам тюрьмы. Впоследствии Европейский суд по правам человека обязал Украину выплачивать Луценко компенсацию.

Журналисты обратились к Вовку за комментариями по поводу строительства на пляже в Одессе.

"Я никакой хозяйственной деятельности не веду, какой-либо противоправной деятельности я не веду. И если есть вопросы о моей деятельности, обращайтесь, пожалуйста, к спикеру суда", — ответил он, а по поводу строительства в Одессе посоветовал обращаться к матери.

В то же время сама Наталья Гладкая в комментарии журналистам заявила, что Сергей Вовк не ее сын. Она также дала понять, что строительные работы на одесском пляже будут продолжены.

Как ранее сообщал "Телеграф", харьковская судья Ольга Панченко, которую приговорили к 5 годам тюрьмы за дачу взятки, нашла способ избежать ответственности. Пока приговор не вступил в силу, она мобилизовалась в ряды ВСУ.