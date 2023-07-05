Хабар 3 тисячі доларів: НАБУ проводить обшуки у нардепа від "Слуги народу"

З’ясувалося, що нардеп вагітна і незабаром має народити

НАБУ затримало помічницю нардепа від "Слуги народу" Людмили Марченко на хабарі 3 тисячі доларів. За попередньою інформацією, жінка допомагала військовозобов’язаним чоловікам незаконно виїжджати з України за системою "Шлях".

Про це повідомив радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. В офіційному каналі НАБУ підтвердили інформацію та заявили, що зараз в офісі депутата тривають обшуки.

Хабар помічниця Марченко отримала у себе вдома в Тернопільській області, де і була затримана детективами НАБУ та САП в оперативному супроводі Департаменту внутрішньої безпеки Нацполу. Вона брала гроші від чоловіків призовного віку (18–60 років) за те, що незаконно вносила їхні дані до системи "Шлях", що давало їм право виїжджати з країни.

Дані помічниці Людмили Марченко та ще групи осіб кваліфікують за ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України. Перевіряється причетність самої народної обраниці до незаконних дій. Також стало відомо, що депутат вагітна і має народжувати за два тижні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що депутат від "Слуги народу" Оксана Дмитрієва колекціонує брендові годинники. Українці обурилися дорогими прикрасами народної обраниці.