Обыски в доме у "слуги"-нардепа Людмилы Марченко: что ищет НАБУ

Выяснилось, что нардеп беременна и в скором времени должна родить

НАБУ задержало помощницу нардепа от "Слуги народа" Людмилы Марченко на взятке в 3 тысячи долларов. По предварительной информации, женщина помогала военнообязанным мужчинам незаконно выезжать из Украины по системе "Шлях".

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. В официальном канале НАБУ подтвердили информацию и заявили, что сейчас в офисе депутата продолжаются обыски.

Взятку помощница Марченко получила у себя дома в Тернопольской области, где и была задержана детективами НАБУ и САП в оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Нацпола. Она брала деньги от мужчин призывного возраста (18–60 лет) за то, что незаконно вносила их данные в системы "Шлях", что давало им право выезжать из страны.

Данные помощницы Людмилы Марченко и еще группы лиц квалифицируют по ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины. Проверяется причастной самой народной избранницы к незаконным действиям. Также стало известно, что депутат беременна и должна рожать через две недели.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева коллекционирует брендовые часы. Украинцы возмутились дорогостоящими украшениями народной избранницы.