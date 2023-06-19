"Слуга" Бужанский отказался говорить на украинском: языковой омбудсмен рассказал, грозит ли нардепу штраф

Языковое законодательство обязует нардепов общаться на украинском в парламенте, но не за его пределами

Скандальный нардеп "Слуги народа" Максим Бужанский, который отказался говорить в эфире украинского телевидения на государственном языке, скорее всего не получит штраф за несоблюдение языкового законодательства.

Как рассказал языковой омбудсмен Тарас Креминь в интервью "Украинской правде", его представительство из-за этого случая получило добрый десяток обращений.

"Ему в этой ситуации штраф не будет угрожать (насколько я понимаю эту ситуацию). Но на перспективу, если такие случаи будут носить системный характер, я думаю, мы это будем обсуждать отдельно", — сказал он.

По словам языкового омбудсмена, нардепы "несколько выпали" из соответствующего законодательства, поскольку оно обязывает их общаться на украинском языке во время заседаний в парламенте, но не за его пределами.

При этом Креминь отмечает, что он не расценивает это как корректную ситуацию, поскольку и сам был нардепом и не может представить, каково это в одной ситуации быть парламентарием, а в другой — частным лицом.

"Это круглосуточное явление и понятие", — добавил он.

Как сообщалось ранее, скандал с Бужанским произошел в начале июня во время его выступления в эфире канала "Киев". Тогда ведущий попросил нардепа говорить на украинском языке, но тот в ответ заявил, что зрители канала "многоязычны" и заявил, что это "разжигание вражды по языковому признаку".

На это ответил секретарь СНБО Алексей Данилов, который назвал Бужанского "недобитком русского мира".