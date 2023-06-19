"Слуга" Бужанський відмовився говорити українською: мовний омбудсмен розповів, чи загрожує нардепу штраф

Мовне законодавство зобов’язує нардепів спілкуватися українською у парламенті, але не за її межами

Скандальний нардеп "Слуги народу" Максим Бужанський, який відмовився говорити в ефірі українського телебачення державною мовою, швидше за все не отримає штраф за недотримання мовного законодавства.

Як розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь в інтерв’ю "Українській правді", його представництво через цей випадок отримало добрий десяток звернень.

"Йому в цій ситуації штраф не загрожуватиме (наскільки я розумію цю ситуацію). Але на перспективу, якщо такі випадки матимуть системний характер, я думаю, ми це обговорюватимемо окремо", — сказав він.

За словами мовного омбудсмена, нардепи "дещо випали" з відповідного законодавства, оскільки воно зобов’язує їх спілкуватися українською мовою під час засідань у парламенті, але не за його межами.

При цьому Кремень зазначає, що він не розцінює це як коректну ситуацію, оскільки й сам був нардепом і не може уявити, як це в одній ситуації бути парламентарієм, а в іншій — приватною особою.

"Це цілодобове явище та поняття", — додав він.

Як повідомлялося раніше, скандал із Бужанським стався на початку червня під час його виступу в ефірі каналу "Київ". Тоді ведучий попросив нардепа говорити українською мовою, але той у відповідь заявив, що глядачі каналу багатомовні і заявив, що це розпалювання ворожнечі за мовною ознакою.

На це відповів секретар РНБО Олексій Данилов, який назвав Бужанського "недобитком російського світу".