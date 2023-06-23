Злоупотребление системой "Путь": летом не выпустят за границу некоторых мужчин

Из-за злоупотребления выезда за границу с помощью системы "Путь" ФЛПов в Украине будут тщательно проверяться

Во время военного положения в Украине у некоторых мужчин есть возможность свободно уехать за границу. Это касается как сотрудников критически важных предприятий, так и тех, кто внесен в систему "Путь".

Как сообщает Госпогранслужба, летом в стране усилят проверку мужчин, желающих уехать за границу.

"Одним из видов противоправной деятельности является использование нарушителями для пересечения госграницы системы "Путь" с целью дальнейшего невозвращения на территорию Украины ", ― разъясняется на сайте.

И по словам специалистов, 1,5% поехавших так мужчин не вернулись в Украину в определенный срок 60 суток. Больше всего злоупотреблений в Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской и Львовской областях.

В то же время большинство злоупотреблений отмечаются со стороны ФЛПов, которым, как и крупным предприятиям-перевозчикам, предоставлена возможность внесения лиц в систему "Путь".

"Большие предприятия больше заботятся о своей репутации, а отдельные ФЛПы злоупотребляют предоставленными возможностями и за денежное вознаграждение, ориентировочно от 3 до 7 тыс. долларов США, предлагают свои услуги по внесению данных о лицах в систему . В отдельных случаях создается новое предприятие для осуществления противоправной " деятельности», — говорится в официальном обращении.

После таких нарушений Госпогранслужба усилила меры проверки данных мужчин, которые внесены в "Путь". И как результат, более 4,3 тыс. человек с начала года было отказано в выезде за пределы Украины, которые следовали как водители субъектов хозяйствования.

В общей сложности с начала действия системы "Путь" уже 38 лицензиатам временно прекращен доступ к системе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о списке граждан Украины, которые точно могут пересечь границу во время военного положения.