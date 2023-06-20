Выезд за границу на обучение: почему некоторые граждане не могут покинуть Украину

Из-за одного обстоятельства украинских ребят абитуриентов не выпустят на обучение за границу

В Украине существует ряд граждан, которые могут покинуть страну, однако абитуриенты европейских заведений не попадают в этот список.

Как сообщает адвокат Светлана Соловей в издании Vesti, с августа прошлого года молодым людям, поступившим в иностранные вузы, было запрещено покидать страну.

Согласно постановлению, "Правила пересечения государственной границы гражданам Украины", не могут пересечь границу студенты, аспиранты и докторанты во время военного положения в стране.

На сайте Светлана Соловей объясняет, что ребята, поступившие на аспирантуру (бакалавриат) в иностранный вуз, имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако пограничники не выпустят их из страны из-за того, что в Украине введено военное положение.

Кто из ребят может выехать за границу на обучение

По словам адвоката, такую возможность имеют ребята, не достигшие совершеннолетия — 18 лет. Однако с собой они должны иметь приписное от ТЦК, потому что на военный учет становятся с 16 лет.

"То есть только стукнуло 17 лет, нужно получить приписное, и если есть желание поступать в иностранные вузы, не медлить с этим ", — говорится в публикации.

Между тем, в Госпогранслужбе подчеркивают, что после введения в Украину военного положения выезд граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет (кроме определенных исключений) запрещен. На 17-летних юношей эти ограничения не распространяются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как уехать из Украины сотруднику критически важного предприятия.