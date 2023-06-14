С таким документом не выпустят: в Украине изменили некоторые правила выезда за границу

Изменения касаются выезда детей в сопровождении третьих лиц

Для выезда за границу с детьми нужны соответствующие документы, а с 23 мая изменились некоторые правила. Речь идет о заявлениях о предоставлении разрешения на временный выезд ребенка за границу в сопровождении третьих лиц, выданных без использования специальных бланков нотариальных документов на белых листах бумаги и удостоверенных нотариусом.

Разъяснения по этому поводу дала Государственная пограничная служба Украины.

"С 23 мая этого года не предусмотрено удостоверение подлинности подписи в заявлении о предоставлении разрешения на выезд ребенка за границу, изложенного без использования специальных бланков нотариальных документов", — сказано в сообщении.

В то же время, заверение подлинности подписи в заявлении о предоставлении разрешения на выезд ребенка за границу, осуществленные до 23 мая без использования специальных бланков нотариальных документов на белых листах бумаги с нанесенными на них реквизитами нотариуса, остаются действительными.

Уточняется, что речь идет о заявлениях о предоставлении разрешения на временный выезд ребенка за границу, оформленных у нотариусов в соответствии с правилами военного положения.

Как разъяснил юрист Андрей Новак, все нотариально заверенные заявления, оформленные на белой бумаге, выданные после 23 мая 2023 года – не действительны. Он подчеркнул, что это касается только нотариального оформления разрешения на выезд ребенка в сопровождении третьих лиц. Оформление разрешения на выезд ребенка за границу в сопровождении третьих лиц, заверенного органом опеки и попечительства, остается без изменений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, могут ли 17-летние юноши свободно выезжать из Украины во время войны.