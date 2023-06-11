Выпустят или завернут? Кому можно выезжать за границу в июне 2023 года (полный список)

Существует ряд категорий граждан, которых могут выпустить из страны

В Украине было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, а это означает, что для многих наших граждан по-прежнему закрыт путь из Украины. Впрочем, существует ряд категорий граждан, которых могут выпустить из страны.

"Телеграф" рассказывает о том, кого из украинцев будут выпускать за границу в июне 2023 года.

В связи с семейным положением

Отец, опекун или усыновитель:

при наличии троих или детей; детей в возрасте до 18 лет с инвалидностью;

одинокий отец, самостоятельно воспитывающий ребенка до 18 лет;

опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекуна такому лицу не назначен, ― один из совершеннолетних членов семьи первого или второй степени родства;

при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;

лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины.

Мужчина может уезжать, если его родственники или родные жены нуждаются в постоянном уходе, и они вместе проживают и мужчина обеспечивает этого члена семьи. Другое основание – если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы.

В связи с профессией

работники заведения по уходу, состоящие на военном учете, из расчета один человек на 25 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;

члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания;

деятели культуры для благотворительного сбора и представления страны на международной арене;

работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал в командировку или на обучение;

водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;

водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

В связи с состоянием здоровья

лица с инвалидностью I-III группы,

лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие (находящиеся) в учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получающие социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию;

лица из составных сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины,

лица, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты или исключены из военного учета по решению ВЛК по временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев.

Также следует отметить, что с лета 2023 года были изменены условияя для выезда за границу для деятелей культуры. Чтобы получить разрешение, необходимо давать подробную информацию и контакты о месте проведения концерта в поддержку Украины и отчитываться о результатах после окончания.

Окончательное решение о разрешении принимают в подразделении пограничников, проверяющем документы.

Напомним, ранее мы писали о том, какие документы нужны для выезда детей за границу.

Также мы сообщали, что названа категория мужчин, которая может выехать за границу Украины.