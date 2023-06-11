Випустять чи завернуть? Кому можна виїжджати за кордон у червні 2023 року (повний список)

Існує низка категорій громадян, яких можуть випустити із країни

В Україні було продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації, а це означає, що для багатьох наших громадян, як і раніше, закрито шлях з України. Втім, існує низка категорій громадян, яких можуть випустити із країни.

"Телеграф" розповідає про те, кого з українців випускатимуть за кордон у червні 2023 року.

У зв’язку із сімейним становищем

Батько, опікун або усиновлювач:

за наявності трьох дітей; дітей віком до 18 років з інвалідністю;

одинокий батько, який самостійно виховує дитину до 18 років;

опікуни/усиновлювачі неповнолітніх дітей-сиріт з інвалідністю;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності рішення про призначення опікуна над такою особою, а у разі, коли опікуна такій особі не призначено, ― один з повнолітніх членів сім'ї першого чи другого ступеня споріднення;

за наявності повнолітніх дітей з інвалідністю І чи ІІ групи;

особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи і супроводжують таких осіб для виїзду за межі України.

Чоловік може виїжджати, якщо його родичі чи рідні дружини потребують постійного догляду, і вони разом проживають і чоловік забезпечує цього члена сім'ї. Інша підстава – якщо один із батьків або дружина є особою з інвалідністю І чи ІІ групи.

У зв’язку з професією

працівники закладу догляду, які перебувають на військовому обліку, з розрахунку одна особа на 25 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду;

спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах;

члени екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання;

діячі культури для благодійного збору коштів і представлення країни на міжнародній арені;

працівники залізничного транспорту;

авіаційний персонал ― у відрядження чи на навчання;

водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу;

водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів;

У зв’язку із станом здоров’я

особи з інвалідністю І-ІІІ групи,

особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах незалежно від форми власності та підпорядкування і отримують соціальні послуги із стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання;

особи зі складових сил оборони та сил безпеки, постраждалі у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України,

особи, які за станом здоров’я отримали відстрочку від мобілізації або зняті чи виключені з військового обліку за рішенням ВЛК через тимчасову непридатність до служби строком до 6 місяців.

Також слід зазначити, що з літа 2023 року змінили умови для виїзду за кордон для діячів культури. Щоб отримати дозвіл, необхідно давати докладну інформацію та контакти про місце проведення концерту на підтримку України та звітувати про результати по закінченні.

Остаточне рішення про дозвіл приймають у підрозділі прикордонників, який перевіряє документи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які документи потрібні для виїзду дітей за кордон.

Також ми повідомляли, що названо категорію чоловіків, яка може виїхати за кордон України.