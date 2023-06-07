З батьками та без: які документи потрібні для виїзду дітей за кордон

Дитина може виїжджати з України не лише з батьками, а й із родичами

Російські окупанти не перестають чинити військові злочини в Україні, змушуючи багатьох евакуювати дітей до інших країн. Також виїзд за кордон із дітьми актуальний у період літніх відпусток.

Правила виїзду за кордон із дитиною нагадав сайт міжнародного сервісу з переказу коштів TransferGo.

Відповідно до змін, які Кабмін вніс до постанови про правила перетину державного кордону 10 червня 2022 року, під час воєнного стану діти можуть виїжджати за кордон з одним із батьків без нотаріально завіреної згоди іншого. Однак хоча такий документ не обов’язковий, по можливості Держприкордонслужба рекомендує його все ж таки мати.

Дитина може виїжджати за кордон не лише з батьками, а й із родичами за наявності документа, що підтверджує родинні зв’язки. Супроводжувати неповнолітнього при виїзді за кордон можуть також повнолітні особи, які не є родичами. Однак для цього необхідна завірена органом опіки та піклування заява одного з батьків або нотаріально завірена згода обох батьків дитини.

Діти віком до 16 років можуть виїхати за кордон у супроводі:

одного з батьків – на підставі свідоцтва про народження дитини (без нотаріально засвідченої згоди другого з батьків);

інших родичів (бабуся, дідусь, повнолітні брат чи сестра, мачуха чи вітчим) – на підставі свідоцтва про народження дитини та документа, що підтверджує наявність родинних зв’язків (без нотаріально посвідченої згоди);

інших осіб, які не є родичами дитини, – на підставі письмової заяви одного з батьків, завіреної органом опіки та піклування, та за наявності свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України) та документа, що містить відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин кордону.

Якщо один із батьків проти виїзду дитини за кордон, він має оформити письмове звернення до Адміністрації Держприкордонслужби. До нього потрібно додати нотаріально засвідчений бланк про незгоду на виїзд дитини. Якщо він назве обґрунтовані підстави, що виїзд за кордон може зашкодити дитині, уповноважені судові органи можуть видати до Держприкордонслужби доручення про заборону виїзду.

Самостійний виїзд дитини, яка досягла 16 років. Стаття 313 Цивільного кодексу передбачає право дитини, яка досягла 16 років, на вільний самостійний виїзд за межі країни. У цьому випадку підліток перетинає кордон за тими самими правилами, що й дорослий — ані дозвіл, ані супровід не потрібні.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можуть 17-річні юнаки вільно виїжджати з України під час війни.