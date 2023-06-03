В Україні посилюють контроль за виїздом чоловіків за кордон: кого це торкнеться

Деякі українці вже отримали судовий вирок

Через частіші випадки зловживань системою "Шлях", яка дозволяла військовозобов’язаним українцям тимчасово залишати територію України, прикордонники посилили правила виїзду.

Як нагадує пресслужба Держприкордонслужби, зловживання системою є правопорушенням, за яке загрожує відповідальність.

Зазначається, що через це 38 перевізників тимчасово втратили доступ до системи, 126 осіб отримали підозри, а 4 отримали вирок суду.

"Відповідні рішення ухвалилися в результаті випадків використання системи з метою подальшого неповернення на територію України", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, за незаконний виїзд за кордон в умовах воєнного стану українцям загрожує не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність.

Крім того, в МВС пригрозили, що після перемоги "нагадають кожному громадянину, де він був під час війни", маючи на увазі ухилянтів, що втекли. Втім, ця заява викликала великий скандал у мережі, а правозахисники спрогнозували, що якщо й буде подано відповідний законопроєкт, то голосування він не пройде.