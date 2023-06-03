В Україні посилюють контроль за виїздом чоловіків за кордон: кого це торкнеться
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Деякі українці вже отримали судовий вирок
Через частіші випадки зловживань системою "Шлях", яка дозволяла військовозобов’язаним українцям тимчасово залишати територію України, прикордонники посилили правила виїзду.
Як нагадує пресслужба Держприкордонслужби, зловживання системою є правопорушенням, за яке загрожує відповідальність.
Зазначається, що через це 38 перевізників тимчасово втратили доступ до системи, 126 осіб отримали підозри, а 4 отримали вирок суду.
"Відповідні рішення ухвалилися в результаті випадків використання системи з метою подальшого неповернення на територію України", — йдеться у повідомленні.
Як відомо, за незаконний виїзд за кордон в умовах воєнного стану українцям загрожує не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність.
Крім того, в МВС пригрозили, що після перемоги "нагадають кожному громадянину, де він був під час війни", маючи на увазі ухилянтів, що втекли. Втім, ця заява викликала великий скандал у мережі, а правозахисники спрогнозували, що якщо й буде подано відповідний законопроєкт, то голосування він не пройде.