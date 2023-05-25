"Забагато думаєте": глава МВС хоче покарати тих, хто незаконно виїхав з України, в мережі розгорілися суперечки

Заява Клименка вже стала скандальною

Українців, які незважаючи на військовий стан знаходять лазівки та виїжджають з України, чекає покарання. Гучну заяву зробив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко і вона вже переполошила мережу.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 травня Ігор Клименко в інтерв’ю "РБК-Україна" заявив, що "Після закінчення війни держава зробить усе для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон …Вони повинні відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу…"

Його слова також були опубліковані на офіційній сторінці МВС у Twitter, де цей пост викликала безліч обговорень.

Багато хто був обурений, адже закон не має зворотної дії. Крім того, міністру пригадали вбивство 5-річного хлопчика, яке вчинили і поліцейські, і якраз сьогодні отримали сміховинні покарання. А інші просто засумнівалися у дієвості майбутніх механізмів, адже, на їхню думку, люди, яким загрожуватиме покарання, вже точно потім не повернуться в Україну і країна втратить цих громадян назавжди.

Звернули увагу на висловлювання поліцейського та українські інфлюенсери. Так, наприклад, відомий журналіст і блогер Олег Новіков зазначив, що такого закону, про який розмірковує Клименко ще й близько немає, а все, що він говорив в інтерв’ю це тільки його думка.

Публіцист-ліберталій Олег Супруненко відзначив цю новину хештегом "рекомунізація", натякаючи на "совкові" підходи міністра, а також додав промовисту картинку:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чекає на ухилістів, які незаконно перетнули кордон.

Також ми повідомляли, що чоловіків, які незаконно виїхали з України, покарають.