"Слишком много думаете": глава МВД хочет наказать незаконно выехавших из Украины, в сети разгорелись споры

Заявление Клименко уже стало скандальным

Украинцев, которые не смотря на военное положение находят лазейки и выезжают из Украины, ждет наказание. Громкое заявление сделал Министр внутренних дел Игорь Клименко и оно уже переполошило сеть.

Напомним, что сегодня, 25 мая Игорь Клименко в интервью "РБК-Украина" заявил, что "По окончанию войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду тех, кто нелегально перешел границу…Они должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство…".

Его слова также были опубликованы на официальной странице МВД в Twitter, где этот пост вызвал массу обсуждений.

Многие были возмущены, ведь, закон не имеет обратного действия. Кроме того министру припомнили убийство 5-летнего мальчика, которое совершили и полицейские, и как раз сегодня получили смехотворные наказания. А другие просто усомнились в действенности будущих механизмов, ведь, по их мнению, люди, которым будет грозить наказание уж точно потом не вернутся в Украину и страна потеряет этих граждан навсегда.

Обратили внимание на высказывание полицейского и украинские инфлюэнсеры. Так, например, известный журналист и блогер Олег Новиков отметил, что такого закона, о котором размышляет Клименко еще и в помине нет, а все, что он говорил в интервью это только его мнение.

Публицист-либерталий Олег Супруненко отметил данную новость хештегом "рекомунизация", намекая на "совковые" подходы министра, а также добавил красноречивую картинку:

Напомним, ранее мы писали о том, что ждет уклонистов, незаконно пересекших границу.

Также мы сообщали, что мужчин, которые незаконно уехали из Украины, накажут.