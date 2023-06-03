В Украине ужесточают контроль за выездом мужчин за границу: кого это коснется

Некоторые украинцы уже получили судебный приговор

Из-за участившихся случаев злоупотреблений системой "Шлях", которая позволяла военнообязанным украинцам временно покидать территорию Украины, пограничники ужесточили правила выезда.

Как напоминает пресс-служба Госпогранслужбы, злоупотребление системой является правонарушением, за которое грозит ответственность.

Отмечается, что из-за этого 38 перевозчиков временно лишились доступа к системе, 126 человек получили подозрения, а 4 получили приговор суда.

"Соответствующие решения принялись в результате случаев использования системы с целью дальнейшего невозврата на территорию Украины", — говорится в сообщении.

Как известно, за незаконный выезд за границу в условиях военного положения украинцам грозит не только административная, но и уголовная ответственность.

Кроме того, в МВД пригрозили, что после победы "напомнят каждому гражданину, где он был во время войны", подразумевая сбежавших уклонистов. Впрочем, это заявление вызвало большой скандал в сети, а правозащитники спрогнозировали, что если и будет подан соответствующий законопроект, то голосование он не пройдет.