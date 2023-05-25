Беглецов от войны объявят преступниками "задним числом"? Правозащитники дали оценку будущему закону

В правительстве предлагают принять новый закон

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что мужчин, которые во время войны выехали из Украины незаконным способом, могут наказать по их возвращении на Родину. Украинское законодательство пока не предусматривает ответственности за незаконное пересечение границы во время действия военного положения, однако в правительстве и Верховной Раде, вероятно, инициируют создание соответствующего закона, "чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны".

Насколько конституционным будет такой закон и как он повлияет на желание украинцев возвращаться на Родину после завершения войны — разбирался "Телеграф".

Как это работает сейчас

Согласно действующему законодательству, с начала полномасштабной войны мужчинам — гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет, а также военнообязанным женщинам был ограничен выезд за границу до завершения действия военного положения. В течение последних 15 месяцев эта норма неоднократно претерпевала изменений и дополнений — некоторые категории граждан все же получили право временного выезда из страны при условии предоставления гарантии возвращения в установленный срок или даже внесения залога на случай отказа от возвращения.

Очевидно, что большинства граждан Украины данные послабления все же не коснулись. Несмотря на запрет, за время действия военного положения тысячи рядовых украинцев пытались выехать за границу как легальным способом, так и прибегая к подкупу пограничников, подделки документов или даже выдавая себя за женщин. И если моральный аспект этих поступков остается делом исключительно беглецов, то с юридической оценкой все несколько сложнее.

Украинское законодательство предусматривает административную и уголовную ответственность за взяточничество и подлог официальных документов. Но для наказания таких нарушителей, они должны быть пойманы с поличным. Если же в паспорте гражданина стоит отметка Пограничной службы с разрешением на выезд из страны, значит, к моменту пересечения границы в его действиях состава преступления не усматривалось, а доказать обратное по действующему закону будет сложно.

По словам адвоката АО "Лещенко, Дорошенко и партнеры" Лидии Карплюк, согласно действующему законодательству, за нелегальное пересечение государственной границы Украины лицо может быть привлечено к административной ответственности по ст. 2041 КУоАП, то есть наложен штраф или административный арест, и только при условии, если они наложены в течение трех месяцев со дня выявления такого правонарушения, но не позднее года со дня его совершения.

"То есть, теоретически, уже сейчас можно привлечь к административной ответственности, если, например, мужчина после незаконного пересечения границы в течение года вернется в Украину, и то на практике сразу возникнет вопрос, как установить дату, когда же произошло то незаконное пересечение границы. И даже если предположить, что такое дело дойдет до суда, то в ходе судебного разбирательства можно будет оспорить версию, изложенную в протоколе, и предоставить свои доказательства для ее опровержения", — объясняет юрист в комментарии "Телеграфу".

Что же касается уголовной ответственности, в настоящее время она предусмотрена статьей 3322 Уголовного кодекса Украины, но исключительно при условии, если незаконное пересечение границы было совершено с целью причинения вреда интересам государства или лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, или представителями подразделений Вооруженных сил. других силовых ведомств государства-агрессора любыми способами вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов, или по документам, содержащим недостоверные сведения.

"То есть, по этой норме в настоящее время нельзя привлечь к уголовной ответственности мужчин, которые незаконно пересекли границу и не относятся к указанным в статье категориям и впоследствии возвращаются в Украину", — говорит эксперт.

Почему новый закон обречен

Несмотря на энтузиазм украинских чиновников в желании наказать беглецов от войны, закон, по которому таких лиц объявят преступниками задним числом и привлекут к ответственности после их возвращения на Родину, не имеет шанса ни на принятие, ни на дальнейшее эффективное действие.

Главным препятствием для этого является ст.58 Конституции Украины, которая четко указывает, что законы и другие нормативно правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они отменяют или смягчают ответственность лица. То есть, если на момент совершения действий они не признавались законом как противоправные, наказать за них в будущем не могут.

Вероятно, заранее предполагая коллизионность будущего правового акта, министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что в подготовке к разработке данного закона "изучается международный опыт".

По словам адвоката ЮФ Gracers Сергея Савинского, несмотря на "железность" правила о необратимости действия закона во времени, исключения из него в европейской судебной практике действительно встречались, и – исключительно теоретически – могут быть применены у нас. Это становится возможным из-за подчинения Украины Европейской конвенции по правам человека, в статье 7 которой допускается привлечение к уголовной ответственности за действия, которые к моменту их совершения не считались противоправными на уровне национального законодательства.

"Но здесь следует понимать, в каких случаях эта статья применялась раньше. Одним из самых известных из них был Нюрнбергский трибунал. Преступления нацистов против евреев на момент их совершения не считались преступлениями в Германии, однако, благодаря нормам международного права, они были признаны таковыми и преступники понесли ответственность. Сравнивать Холокост с незаконным пересечением границы – это даже не смешно. В данном случае оправданность применения обратного действия закона во времени измеряется уровнем нанесенного вреда обществу или государству. Когда человек убегает от реальной угрозы своей жизни за границу, даже нарушая законы, не предусматривающие серьезную ответственность, он не может быть объявлен за это преступником и наказан в разы более жестоко с помощью обратного действия закона во времени", — объясняет юрист в комментарии "Телеграфу".

Еще одним важным аспектом в данном вопросе специалист называет кандидатство Украины в члены Евросоюза. Принятие подобных законов может быть воспринято Европой как нарушение неуклонных институтов верховенства права и превращение Украины из правового государства в тоталитарное. Накануне отчета Украины о выполнении требований по вступлению в ЕС это станет для нас почти самоубийством, говорит Сергей Савинский.

Социальный аспект

Вынужденная миграция миллионов украинцев во время войны стала серьезной проблемой для демографической ситуации в стране. В правительстве неоднократно подчеркивали, что послевоенное восстановление государства будет предусматривать не только восстановление инфраструктуры и привлечение иностранных инвесторов для реанимации экономики, но и стимулирование уехавших за границу украинцев возвращаться на Родину. Принятие законов, вроде предложенного Игорем Клименко, вряд ли привлечет граждан к возвращению – подпасть под действие одного из них и стать преступником не хочется никому.

По словам политического эксперта Владимира Цыбулько, украинским властям следовало бы сконцентрироваться на наказании коррупционеров в оборонной сфере, ведь они нанесли куда больший ущерб национальной безопасности, чем украинцы, выехавшие за границу якобы незаконным способом.

"Тем более, что "незаконность" этого способа будет устанавливаться задним числом. Это идет в разрез не только с политикой возвращения граждан в Украину, но и со здравым смыслом. Есть действующие законы, почему бы использовать их? Кому и зачем нужна эта охота на ведьм? Большое количество тех людей, которые выехали из страны любым способом, ведь понимали, что не будут полезны здесь в роли бойцов, в дальнейшем принесли огромную пользу государству, занимаясь волонтерской деятельностью. Теперь, вернувшись домой, они будут объявлены преступниками" , — отмечает эксперт в комментарии "Телеграфу".