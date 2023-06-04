Чи можуть 17-річні хлопці виїхати за кордон: влада дала чітку відповідь

У Кабміні поставили крапку щодо виїзду неповнолітніх хлопців за кордон

В Україні 17-річні хлопці можуть вільно виїжджати за кордон навіть під час дії воєнного стану, оскільки обмеження на виїзд для військовозобов’язаних не поширюються.

Як інформує пресслужба Кабміну, у ЗМІ останнім часом почала з’являтися інформація про те, що 17-річних підлітків розгортають на кордоні через зміни правил первинного військового обліку, проте ця інформація не відповідає дійсності.

"Вкотре нагадаємо, що після введення в Україні воєнного стану обмежено виїзд за межі держави громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років (крім визначених винятків). 17-річних юнаків ці обмеження не стосуються.", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, наприкінці травня адвокат Ростислав Кравець розповів, що через зміни у правилах ведення військового обліку призовників, підлітки мають ставати на військовий облік у рік виконання свого 17-річчя і тому прикордонники відмовляли їм у виїзді, вимагаючи надати дозвіл із військкомату. Проблема в тому, що військкомат їм цей дозвіл дати не може, оскільки вони не досягли призовного віку.