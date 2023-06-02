Кто сможет покинуть Украину, а кто нет: что изменилось для мужчин в июне

Что изменилось в правилах выезда за границу для мужчин с 1 июня

В Украине все еще действуют всеобщая мобилизация и военное положение, связи с чем мужчинам призывного возраста запрещено покидать территорию страны без уважительной причины.

"Телеграф" разбирался в том, кому из мужчин все же удастся покинуть страну в июне.

Согласно украинским законам, список категорий мужчин, которым разрешено уехать из Украины даже во время всеобщей мобилизации, остался прежним.

Кто имеет право выехать из страны: