Кто сможет покинуть Украину, а кто нет: что изменилось для мужчин в июне
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Что изменилось в правилах выезда за границу для мужчин с 1 июня
В Украине все еще действуют всеобщая мобилизация и военное положение, связи с чем мужчинам призывного возраста запрещено покидать территорию страны без уважительной причины.
"Телеграф" разбирался в том, кому из мужчин все же удастся покинуть страну в июне.
Согласно украинским законам, список категорий мужчин, которым разрешено уехать из Украины даже во время всеобщей мобилизации, остался прежним.
Кто имеет право выехать из страны:
- Члены экипажей кораблей, работники железнодорожного транспорта, авиационный персонал, водители транспортных средств, у которых есть лицензия на международные перевозки, водители-волонтеры, деятели культуры для благотворительного сбора средств, а также спортсмены и тренеры при необходимости участия в соревнованиях и сборах.
- Родители трех и более несовершеннолетних детей, родители или опекуны детей с инвалидностью, отцы-одиночки (если ребенку не исполнилось 18 лет), а также лица, которые ухаживают за супругой или родителями с инвалидностью.
- Мужчины, которые не стоят на воинском учете по состоянию здоровья. Также имею права выезда граждане, у которых есть отсрочка от службы по состоянию здоровья. Могут покинуть Украину лица с инвалидностью, и военные, которым необходимо лечение за границей.