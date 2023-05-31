Только три категории: кто может выехать из Украины без загранпаспорта

При выезде без загранпаспорта есть определенные нюансы

Некоторые категории граждан, которым разрешен выезд из страны во время военного положения, могут пересекать границу без загранпаспорта. При выезде из Украины необходимо будет предъявить свой внутренний паспорт.

В Госпогранслужбе детально объяснили, кого касаются такие правила и какие есть нюансы при выезде без загранпаспорта.

Так, на сегодняшний день возможность выезда по внутреннему паспорту предоставляет женщинам, детям и инвалидам, которые эвакуируются из районов ведения боевых действий.

"В силу гуманитарных обстоятельств и ранее достигнутых договоренностей со смежными странами выезд за границу граждан Украины в условиях действия на территории Украины правового режима военного положения осуществляется по внутреннему паспортному документу гражданина Украины", — говорится в сообщении.

В то же время украинцев предупреждают, что планируя поездку, лучше заранее обратиться в компетентный орган страны Евросоюза, в которую планируется поездка, чтобы уточнить, достаточно ли будет для въезда в ту или иную страну данного документа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Госпогранслужбе поставили точку в вопросе о выезде 17-летних юношей за границу.