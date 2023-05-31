Лише три категорії: хто може виїхати з України без закордонного паспорту

При виїзді без закордонного паспорта є певні нюанси

Деякі категорії громадян, яким дозволено виїзд із країни під час воєнного стану, можуть перетинати кордон без закордонного паспорта. При виїзді з України необхідно буде надати свій внутрішній паспорт.

У Держприкордонслужбі детально пояснили, кого стосуються такі правила та які є нюанси при виїзді без закордонного паспорта.

Так, на сьогодні можливість виїзду за внутрішнім паспортом надається жінкам, дітям та інвалідам, які евакуюються з районів ведення бойових дій.

"В силу гуманітарних обставин та раніше досягнутих домовленостей із суміжними країнами виїзд за кордон громадян України в умовах дії на території України правового режиму воєнного стану здійснюється за внутрішнім паспортним документом громадянина України", — йдеться у повідомленні.

Водночас українців попереджають, що плануючи поїздку, краще заздалегідь звернутися до компетентного органу країни Євросоюзу, до якої планується поїздка, щоб уточнити, чи достатньо буде для в’їзду в ту чи іншу країну цього документа.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Держприкордонслужбі поставили крапку у питанні про виїзд 17-річних юнаків за кордон.