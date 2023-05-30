Виїзд за кордон для 17-річних хлопців: прикордонники поставили крапку у питанні

Українцям пояснили, чи можуть виїжджати 17-річні хлопці за кордон

У мережі стала активно поширюватися інформація про можливу заборону на виїзд за межі країни для 17-річних юнаків під час воєнного стану та загальної мобілізації. Однак насправді ці повідомлення не відповідають дійсності.

У Державній прикордонній службі України поставили крапку у цьому питанні, детально пояснивши, чи можуть неповнолітні хлопці залишати територію країни.

Зазначається, що після введення воєнного стану в нашій країні виїзд став обмежений для чоловіків призовного віку — від 18 до 60 років, крім категорій, які входять до списку винятків. Але ці обмеження не поширюються на юнаків, яким зараз 17. Таким чином вони вільно можуть виїжджати за кордон.

"ДПСУ при оформленні громадян керується вимогами ПКМУ №57. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації!", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що при перетині кордону деякі громадяни можуть проходити невеликі співбесіди, якщо у прикордонників виникнуть додаткові питання до того чи іншого громадянина, який залишає країну.