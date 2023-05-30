Выезд за границу для 17-летних парней: пограничники поставили точку в вопросе

Украинцам объяснили, могут ли выезжать 17-летние парни за границу

В сети стала активно распространяться информация о возможном запрете на выезд за пределы страны для 17-летних юношей во время военного положения и общей мобилизации. Однако на деле эти сообщения не соответствуют действительности.

В Государственной пограничной службе Украины поставили точку в этом вопросе, детально объяснив, могут ли несовершеннолетние парни покидать территорию страны.

Отмечается, что после введения военного положения в нашей стране выезд стал ограничен для мужчин призывного возраста — от 18 до 60 лет, кроме категорий, которые входят в список исключений. Но эти ограничения не распространяются на юношей, которым сейчас 17. Таким образом, они свободно могут выезжать за границу.

"ГПСУ при оформлении граждан руководствуется требованиями ПКМУ №57. Доверяйте только официальным источникам информации!", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что при пересечении границы некоторые граждане могут проходить небольшие собеседования, если у пограничников возникнут дополнительные вопросы к тому или иному гражданину, покидающему страну.