Могут ли 17-летние парни выехать за границу: власти дали четкий ответ

В Кабмине поставили точку в вопросе о выезде несовершеннолетних парней за границу

В Украине 17-летние парни могут свободно выезжать за границу даже во время действия военного положения, поскольку ограничения на выезд для военнообязанных на них не распространяются.

Как информирует пресс-служба Кабмина, в СМИ в последнее время начала появляться информация о том, что 17-летних подростков разворачивают на границе из-за изменений правил первичного воинского учета, однако эта информация не соответствует действительности.

"Еще раз напомним, что после введения в Украине военного положения ограничен выезд за пределы государства гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет (кроме определенных исключений). 17-летних юношей эти ограничения не касаются", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в конце мая адвокат Ростислав Кравец рассказал, что из-за изменений в правилах ведения военного учета призывников, подростки должны становиться на воинский учет в год исполнения своего 17-летия и поэтому пограничники отказывали им в выезде требуя предоставить разрешение из военкомата. Проблема в том, что военкомат им это разрешение в принципе дать не может, так как они не достигли призывного возраста.