С родителями и без: какие документы нужны для выезда детей за границу

Ребенок может выезжать из Украины не только с родителями, но и с родственниками

Российские оккупанты не перестают творить военные преступления в Украине, вынуждая многих эвакуировать детей в другие страны. Также выезд за границу с детьми актуален в период летних отпусков.

Правила выезда за границу с ребенком напомнил сайт международного сервиса по переводу средств TransferGo.

Согласно изменениям, которые Кабмин внес в постановление о правилах пересечения государственной границы 10 июня 2022 года, во время военного положения дети могут выезжать за границу с одним из родителей без нотариально заверенного согласия другого. Однако хотя такой документ не обязателен, по возможности Госпогранслужба рекомендует его все же иметь.

Ребенок может выезжать за границу не только с родителями, но и с родственниками при наличии документа, подтверждающего родственные связи. Сопровождать несовершеннолетнего при выезде за границу могут совершеннолетние лица, не являющиеся родственниками. Однако для этого необходимо заверенное органом опеки и попечительства заявление одного из родителей, либо нотариально заверенное согласие обоих родителей ребенка.

Дети младше 16 лет могут выехать за границу в сопровождении:

одного из родителей – на основании свидетельства о рождении ребенка (без нотариально удостоверенного согласия второго родителя);

других родственников (бабушка, дедушка, совершеннолетние брат или сестра, мачеха или отчим) – на основании свидетельства о рождении ребенка и документа, подтверждающего наличие родственных связей (без нотариально удостоверенного согласия);

других лиц, не являющихся родственниками ребенка, – на основании письменного заявления одного из родителей, заверенного органом опеки и попечительства, и при наличии свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии паспорта гражданина Украины) и документа, содержащего сведения о лице, на основании которых Госпогранслужба позволит пересечение границы.

Если один из родителей против выезда ребенка за границу, он должен оформить письменное обращение в Администрацию Госпогранслужбы. К нему нужно приложить нотариально заверенный бланк о несогласии на выезд ребенка. Если такой родитель назовет обоснованные основания, что выезд за границу может повредить ребенку, уполномоченные судебные органы могут выдать Госпогранслужбе поручение о запрете выезда.

Самостоятельный выезд ребенка, достигшего 16 лет. Статья 313 Гражданского кодекса предусматривает право ребенка, достигшего 16 лет, на свободный самостоятельный выезд за пределы страны. В этом случае подросток пересекает границу по тем же правилам, что и взрослый — ни разрешение, ни сопровождение не нужно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, могут ли 17-летние юноши свободно выезжать из Украины во время войны.