Укр

Могут выехать за границу: адвокат рассказал правила для одной из категорий мужчин

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Украинцам рассказали правила выезда для одной категории мужчин Новость обновлена 05 июня 2023, 12:14
Украинцам рассказали правила выезда для одной категории мужчин. Фото Pixabay

Адвокат детально рассказал, что нужно для выезда данной категории мужчин

В условиях военного положения выезд из страны для мужчин призывного возраста запрещен. Однако некоторые категории являются исключениями, в том числе и граждане, которые сопровождают за границу родственников с инвалидностью.

Детально о выезде этой категории мужчин рассказал управляющий партнер адвокатской компании "DixiLex", адвокат Вадим Заворотный, пишет РБК-Украина.

По его словам, мужчина имеет право на выезд из страны, если:

  • его супруга имеет инвалидность;
  • один из родителей или родитель жены имеют инвалидность I или II группы;
  • он осуществляет постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы.

"Соответствующая норма Правил не содержит ограничения относительно группы инвалидности второго супруга. А значит выезд за границу с целью сопровождения возможен при наличии у жены (супруга) в том числе ІІІ группы инвалидности", – объясняет Заворотный.

Выезд из Украины мужчин, подлежащих мобилизации, возможен только если у них будут с собой оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих такие обстоятельства.

Так, если мужчина выезжает в другую страну с целью сопровождения жены, ему нужно будет предоставить свидетельство о браке и документы для подтверждения статуса инвалидности жены.

"Если вы сопровождаете своих родителей или родителей второго супруга, если они имеют статус инвалида I или II группы, кроме документов на подтверждение инвалидности и родственных связей, еще дополнительно нужно предоставить документы на подтверждение общего места жительства с такими людьми. Зарегистрированное/задекларированное место жительства должно совпадать. Или нужно предоставить акт установления факта осуществления ухода", – отметил адвокат.

Данный документ составляется не позднее 5 дней с момента обращения. Также Заворотный добавил, что основание для пересечения границы можно подтвердить документами о получении компенсации (надбавки) по уходу за лиц с инвалидностью.

Важно учесть, что лица, которых сопровождают за границу мужчины призывного возраста, должны состоять на консульском учете. А те, кто осуществляет их сопровождение, обязаны вернуться не позже, чем сопровождаемый ими человек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут выезжать за пределы страны без загранпаспорта. Однако такая возможность доступна лишь трем категориям.

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#Украина #Мужчины #Инвалидность #Сопровождение #Выезд за границу