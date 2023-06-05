Можуть виїхати за кордон: адвокат розповів правила для однієї із категорій чоловіків

Адвокат детально розповів, що потрібно для виїзду даної категорії чоловіків

В умовах воєнного стану виїзд із країни для чоловіків призовного віку заборонено. Однак деякі категорії є винятками, у тому числі й громадяни, які супроводжують зарубіжних країн родичів з інвалідністю.

Детально про виїзд цієї категорії чоловіків розповів керуючий партнер адвокатської компанії DixiLex, адвокат Вадим Заворітний, пише РБК-Україна.

За його словами, чоловік має право на виїзд із країни, якщо:

його дружина має інвалідність;

один із батьків або батько дружини мають інвалідність І чи ІІ групи;

він здійснює постійний догляд за особами з інвалідністю І чи ІІ групи.

"Відповідна норма Правил не містить обмеження щодо групи інвалідності другого чоловіка. А отже, виїзд за кордон з метою супроводу можливий за наявності у дружини (чоловіка) у тому числі ІІІ групи інвалідності", – пояснює Заворітний.

Виїзд з України чоловіків, які підлягають мобілізації, можливий лише якщо у них будуть оригінали або нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують такі обставини.

Так, якщо чоловік виїжджає до іншої країни з метою супроводу дружини, йому потрібно буде надати свідоцтво про шлюб та документи для підтвердження статусу інвалідності дружини.

"Якщо ви супроводжуєте своїх батьків або батьків другого чоловіка, якщо вони мають статус інваліда І або II групи, крім документів на підтвердження інвалідності та родинних зв’язків, ще додатково потрібно надати документи на підтвердження спільного місця проживання з такими людьми. Зареєстроване/задеклароване місце проживання має збігатися. Або потрібно надати акт встановлення факту здійснення догляду", – зазначив адвокат.

Цей документ складається пізніше 5 днів із моменту звернення. Також Заворітний додав, що підставу для перетину кордону можна підтвердити документами щодо отримання компенсації (надбавки) щодо догляду за особами з інвалідністю.

Важливо врахувати, що особи, яких супроводжують за кордон чоловіки призовного віку, мають перебувати на консульському обліку. А ті, хто здійснює їх супровід, зобов’язані повернутися не пізніше, ніж людина, яку вони супроводжують.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть виїжджати за межі країни без закордонного паспорта. Однак така можливість доступна лише трьом категоріям.