З таким документом не випустять: в Україні змінили деякі правила виїзду за кордон

Зміни стосуються виїзду дітей у супроводі третіх осіб

Для виїзду за кордон із дітьми потрібні відповідні документи, а з 23 травня змінилися деякі правила. Йдеться про заяви про надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордон у супроводі третіх осіб, виданих без використання спеціальних бланків нотаріальних документів на білих аркушах паперу та засвідчених нотаріусом.

Роз’яснення щодо цього надала Державна прикордонна служба України.

"З 23 травня цього року не передбачено посвідчення достовірності підпису у заяві про надання дозволу на виїзд дитини за кордон, викладеної без використання спеціальних бланків нотаріальних документів", — йдеться у повідомленні.

Водночас засвідчення справжності підпису у заяві про надання дозволу на виїзд дитини за кордон, здійснені до 23 травня без використання спеціальних бланків нотаріальних документів на білих аркушах паперу із нанесеними на них реквізитами нотаріуса, залишаються дійсними.

Уточнюється, що йдеться про заяви про надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордон, оформлені у нотаріусів відповідно до правил воєнного стану.

Як пояснив юрист Андрій Новак, усі нотаріально завірені заяви, оформлені на білому папері, видані після 23 травня 2023 року – не дійсні. Він наголосив, що це стосується лише нотаріального оформлення дозволу на виїзд дитини у супроводі третіх осіб. Оформлення дозволу на виїзд дитини за кордон у супроводі третіх осіб, завіреного органом опіки та піклування, залишається без змін.

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