Знятих із військового обліку можуть не випустити за кордон: уся справа в одному документі

Існує термінологічна плутанина

В Україні триває загальна мобілізація і діє заборона на виїзд чоловіків за кордон. Це дозволено лише деяким категоріям, у тому числі — виключені з військового обліку, проте в них можуть виникнути труднощі з перетином кордону.

Роз’яснення з цього приводу надав адвокат Роман Сімутін на своєму YouTube-каналі.

Він пояснив, що до повномасштабної війни, як і в перші її місяці, не надавалося великого значення термінології, тому багатьом непридатним до військової служби ставили штамп "знятий з обліку". А з таким формулюванням за кордон виїхати практично неможливо.

"Пересікти кордон може тільки виключений з військового обліку", — пояснив він.

Це передбачає абсолютне виключення з військового обліку — як призовника, резервіста, обмежено придатного тощо. Тому якщо людина фактично непридатна до військової служби, а в її військовому квитку стоїть штамп "знятий з обліку", перетнути кордон практично неможливо.

"Але правила перетину кордону чітко прописано, що виїзд дозволяється лише виключеним з військового обліку", — резюмував Симутін.

Раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на ухилянтів, які незаконно перетнули кордон. Можливі кілька варіантів наслідків, адже все залежить від конкретної ситуації.