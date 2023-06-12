Потрібно надати кілька документів: одна із категорій чоловіків може вільно покинути Україну

Деякі чоловіки можуть покинути Україну навіть під час воєнного стану

В Україні продовжується військовий стан та загальна мобілізація, що забороняє військовозобов’язаним чоловікам віком від 18 до 60 років залишати територію країни. При цьому є деякі винятки із правил.

Як розповів у коментарі ZN.ua помічник адвоката АТ "ЮК "АРЕС" Владислав Зайцев, заборона не поширюється на чоловіків, які мають посвідку на проживання в іншій країні.

Такі громадяни за наявності певних документів можуть повернутися до України, а потім знову виїхати.

Які документи будуть потрібні?

Для першого виїзду з України чоловік має надати паспортний документ, в якому буде проставлено штамп про оформлення виїзду за кордон на місце проживання.

Якщо ж людина постійно проживає за кордоном, то їй потрібно пред’явити паспортний документ зі штампом про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та штампом про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України. Його також можна замінити на довідку про перебування на консульському обліку.

Раніше "Телеграф" писав про те, що потрібно для виїзду чоловікам, які супроводжують неповнолітню дитину.