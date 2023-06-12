Нужно предоставить несколько документов: одна из категорий мужчин может свободно покинуть Украину

Некоторые мужчины могут покинуть Украину даже во время военного положения

В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, что запрещает военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать территорию страны. При этом есть некоторые исключения из правил.

Как рассказал в комментарии ZN.ua помощник адвоката АО "ЮК "АРЕС" Владислав Зайцев, запрет не распространяется на мужчин, у которых есть вид на жительство в другой стране.

Такие граждане при наличии определенных документов могут вернуться в Украину, а затем снова уехать.

Какие документы потребуются?

Для первого выезда из Украины мужчина должен предоставить паспортный документ, в котором будет проставлен штамп об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства.

Если же человек постоянно проживает за границей, то ему потребуется предъявить паспортный документ со штампом об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства и штампом о взятии на постоянный консульский учет в зарубежном дипломатическом учреждении Украины. Его также можно заменить справкой о пребывании на консульском учете.

Ранее "Телеграф" писал о том, что нужно для выезда мужчинам, сопровождающим несовершеннолетнего ребенка.