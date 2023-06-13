Снятых с воинского учета могут не выпустить за границу: все дело в одном документе

Существует терминологическая путаница

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, и действует запрет на выезд мужчин за границу. Это разрешено лишь некоторым категориям, среди них — исключенные с воинского учета, однако у них могут возникнуть трудности с пересечением границы.

Разъяснения по этому поводу дал адвокат Роман Симутин на своем YouTube-канале.

Он пояснил, что до полномасштабной войны, как и в первые ее месяцы, не придавалось большого значения терминологии, поэтому многим непригодным к военной службе ставили штамп "снят с учета". А с такой формулировкой за границу выехать практически невозможно.

"Пересечь границу может только исключенный с воинского учета", — пояснил он.

Это предполагает абсолютное исключение с воинского учета — в качестве призывника, резервиста, ограниченно пригодного и тому подобное. Поэтому если человек фактически непригоден к военной службе, а в его военном билете стоит штамп "снят с учета", пересечь границу практически невозможно.

"Но правилах пересечения границы четко прописано, что выезд разрешается только исключенным с воинского учета", — резюмировал Симутин.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет уклонистов, незаконно пересекших границу. Возможны несколько вариантов последствий, ведь все зависит от конкретной ситуации.