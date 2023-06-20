Виїзд за кордон на навчання: чому деякі громадяни не можуть покинути Україну

Через одну обставину українських хлопців абітурієнтів не випустять на навчання за кордон

В Україні існує низка громадян, які можуть покинути країну, однак абітурієнти європейських закладів не потрапляють у цей список.

Як повідомляє адвокатка Світлана Соловей у виданні Vesti, від серпня минулого року молодим людям, які вступили до іноземних вишів, було заборонено покидати країну.

Згідно з постановою, "Правила перетинання державного кордону громадянам України", не можуть перетнути кордон студенти, аспіранти та докторанти під час военного стану в країні.

На сайті Світлана Соловей пояснює, що хлопці, які вступили на аспірантуру (бакалаврат) до іноземного вишу, мають право на відстрочку від мобілізації. Однак прикордонники не випустять їх з країни через те, що в Україні запроваджено воєнний стан.

Хто з хлопців може виїхати за кордон на навчання

За словами адвокатки, таку можливість мають хлопці, що не досягли повноліття — 18 років. Однак, з собою вони повинні мати приписне від ТЦК, бо на військовий облік стають з 16 років.

"Тобто щойно стукнуло 17 років, потрібно отримати приписне, і якщо є бажання вступати до іноземних ВНЗ, не зволікати з цим", — мовиться у публікації.

Тим часом, у Держприкордонслужбі наголошують, що після запровадження в Україні воєнного стану виїзд громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років (крім певних винятків) заборонений. На 17-річних юнаків ці обмеження не поширюються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виїхати з України співробітнику критично важливого підприємства.