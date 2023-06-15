Є важлива умова: одній із категорій чоловіків дозволено виїжджати з України під час війни

Як виїхати з України співробітнику критично важливого підприємства

Навіть під час загальної мобілізації та воєнного стану у деяких військовозобов’язаних чоловіків залишається право виїжджати з України.

Зокрема такою можливістю можуть скористатися співробітники критично важливих підприємств для економіки країни. Юрист АТ "Мисечко та Партнери" Ярина Паш розповіла, як таким особам можна залишити територію країни під час поїздки у відрядження.

Юрист звернула увагу на те, що за українськими законами не підлягають призову на військову службу військовозобов’язані, які мають броню на період мобілізації та воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами та організаціями у порядку, встановлений Кабінетом Міністрів України.

Головне, зазначає Паш, щоб працівника було заброньовано на підставі рішення Міністерства економіки за таким підприємством.

Які документи заброньованим співробітникам необхідно надати на кордоні:

витяг з наказу Міністерства економіки (згідно з пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 194) про бронювання такого працівника;

документи про відрядження такої особи за кордон (наказ підприємства (завірена копія) на відрядження за кордон).

Раніше "Телеграф" писав про те, що водіям для виїзду за кордон під час військового стану потрібна низка важливих документів.