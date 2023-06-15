Есть важное условие: одной из категорий мужчин разрешено выезжать из Украины во время войны

Как выехать из Украины сотруднику критически важного предприятия

Даже во время всеобщей мобилизации и военного положения у некоторых военнообязанных мужчин остается право выезжать из Украины.

В частности, такой возможностью могут воспользоваться сотрудники критически важных предприятий для экономики страны. Юрист АО "Мисечко и Партнеры" Ярина Паш рассказала, как таким лицам можно покинуть территорию страны при поездке в командировку.

Юрист обратила внимание на то, что украинским законам не подлежат призыву на военную службу военнообязанные, которые имеют бронь на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Главное, отмечает Паш, чтобы работник был забронирован на основании решения Министерства экономики за таким предприятием.

Какие документы забронированным сотрудникам необходимо предоставить на границе:

выписка из приказа Министерства экономики (согласно пункту 5 постановления Кабинета Министров Украины от 03.03.2022 № 194) о бронировании такого работника;

документы о командировке такого лица за границу (приказ предприятия (заверенная копия) на командировку за границу).

Ранее "Телеграф" писал о том, что водителям для выезда за границу во время военного положения нужен ряд важных документов.