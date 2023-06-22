Некоторым украинцам разрешили выезд за границу: кому именно и что им нужно знать

Родственники некоторых украинцев могут покинуть страну, однако документы придется долго ждать

В Украине составили список украинцев, которых могут выпустить из страны. В этот список в частности попадают родственники военнослужащих, которые погибшли или пропали без вести.

Как сообщает общественный медиапортал bahmut.in.ua, четкого перечня документов для пересечения границы для родственников военных не существует.

"Очевидно, нужно подтвердить факт гибели или пропажи без вести, а также степень родственных связей, однако на практике следует учитывать также дополнительные разъяснения Госпогранслужбы, которые регулярно обновляются на официальном сайте", — говорится в публикации.

Список документов, необходимых для получения разрешения на выезд родственников погибших или пропавших военнослужащих:

подтверждающие семейные связи с пропавшим или погибшим человеком (свидетельства о браке, о рождении или другие документы, которые могут доказать то, что люди были близкими родственниками);

те, что подтверждают факт ее гибели или пропажи без вести (надо получить документ в воинской части. Они выдаются по результатам служебного расследования в виде посылаемого семье уведомления. Также, это может быть удостоверение члена семьи погибшего, которое выдают управление социальной защиты или ТЦК и СП (военкомат).Для получения свидетельства о смерти нужно обращаться в ЗАГС).

Следует отметить, что у родственников есть возможность самостоятельно обратиться в соответствующие органы, однако это может обернуться игнорированием или отсутствием ответа — "в таком случае следует обратиться в правозащитные организации, которые могут помочь людям решить юридические проблемы, с которыми могут сталкиваться родственники павших или пропавших защитников" — сообщается на сайте.

Однако срок получения документов может занимать месяц, год и больше, поэтому важно не планировать конкретные даты поездки до того момента, пока документы не будут на руках.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вовремя не вернувшиеся в Украину мужчины не могут выезжать за границу неделю.