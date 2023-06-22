Деяким українцям дозволили виїзд за кордон: кому саме і що їм потрібно знати

Родичі деяких українців можуть покинути країну, однак документи доведеться довго чекати

В Україні склали список українців, яких можуть випустити із країни. У цей список зокрема потрапляють родичі військовослужбовці, які загинули або зникли безвісти.

Як повідомляє громадський медіапортал bahmut.in.ua, чіткого переліку документів для перетину кордону для родичів військових не існує.

"Очевидно, треба підтвердити факт загибелі або зникнення безвісти, а також ступінь родинних зв’язків, однак на практиці варто зважати також на додаткові роз’яснення Держприкордонслужби, які регулярно оновлюються на офіційному сайті" — мовиться у публікації.

Перелік документів, які потрібні для отримання дозволу на виїзд родичів загиблих чи зниклих військовослужбовців:

ті, що підтверджують сімейні зв‘язки зі зниклою чи загиблою людиною (свідоцтва про шлюб, про народження або інші документи, які можуть довести те, що люди були близькими родичами);

ті, що підтверджують факт її загибелі або зникнення безвісти (треба отримати документ у військовій частині. Вони видаються за результатами службового розслідування у вигляді сповіщення, яке надсилається родині. Також, це може бути посвідчення члена сім`ї загиблого, яке видають управління соціального захисту або ТЦК та СП (військкомат). Для отримання свідоцтва про смерть потрібно звертатися до РАЦСу).

Слід зазначити, що у родичів є можливість самостійно звернутись до відповідних органів, проте це може обернутись ігноруванням або відсутністю відповіді — "в такому випадку варто звернутися до правозахисних організацій, які можуть допомогти людям розв'язати юридичні проблеми, з якими можуть стикатися родичі полеглих або зниклих захисників"- повідомляється на сайті.

Однак термін отримання документів може займати місяць, рік і більше, тому важливо не планувати конкретних дат поїздки до того моменту, поки документи не будуть на руках.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що чоловіки, які вчасно не повернулись в Україну, не можуть виїжджати за кордон тиждень.