Навіть якщо військовозобов'язані: хто з українців може виїхати з країни під час воєнного стану

Перетин кордону для деяких українців дозволений, бо немає жодних офіційних перевірок документів про освіту чи перебування на військовому обліку

В Україні уряд визначив список тих громадян, які можуть виїхати за кордон під час воєнного стану і жінки-медики потрапляють у цей перелік.

Як повідомляє Chas.News, відповідно до закону, жінки, які здобули медичну чи фармацевтичну спеціальність, мають стати на військовий облік.

Тому, вищезазначені жінки мають аналогічні з військовозобов'язаними чоловіками обмеження щодо виїзду за кордон.

Однак, в країні немає станом на зараз офіційної процедури перевірки документів щодо здобутої спеціальності (медична або фармацевтична), професії та/або перебування на військовому обліку військовозо­бо­в’я­заних жінок, які перетинають державний кордон України. Тож, жінки-медики можуть вільно виїжджати з України.

"Ця тема лунає вже дуже давно. І Міністерство оборони, і ми неодноразово наголошували, що обмежень відносно жінок загалом немає", — підтверджує Андрій Демченко, речник ДПСУ.

До речі, жінки-медики, які займають керівні посади у закладах охорони здоров'я, до держслужбовців не відносяться. Відповідно, до них ці обмеження не застосовуються. Звісно за виключенням жінок, які раніше здобули фармацевтичну чи медичну освіту, а тепер працюють в органах державної влади.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про одну обставину, через яку українських хлопців абітурієнтів не випустять на навчання закордон.