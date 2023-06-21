Даже если военнообязанные: кто из украинцев может уехать из страны во время военного положения

Пересечение границы для некоторых украинцев разрешено, так как нет никаких официальных проверок документов по образованию или пребыванию на военном учете

В Украине правительство определило список тех граждан, которые могут уехать за границу во время военного положения и женщины-медики попадают в этот перечень.

Как сообщает Chas.News, согласно закону, женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, должны стать на военный учет.

Поэтому вышеупомянутые женщины имеют аналогичные с военнообязанными мужчинами ограничения по выезду за границу.

Однако в стране нет по состоянию на сегодняшний день официальной процедуры проверки документов по полученной специальности (медицинская или фармацевтическая), профессии и/или пребывания на военном учете военнообязанных женщин, пересекающих государственную границу Украины. Так что женщины-медики могут свободно выезжать из Украины.

"Эта тема звучит уже очень давно. И Министерство обороны, и мы неоднократно отмечали, что ограничений в отношении женщин в целом нет ", — подтверждает Андрей Демченко, спикер ГНСУ.

Кстати, женщины-медики, занимающие руководящие должности в здравоохранительных учреждениях, к госслужащим не относятся. Соответственно к ним эти ограничения не применяются. Конечно, за исключением женщин, которые ранее получили фармацевтическое или медицинское образование, а теперь работают в органах государственной власти.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об одном обстоятельстве, по которому украинских ребят абитуриентов не выпустят на обучение за границу.